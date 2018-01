IRL: Kanaan perde chance em Nashville Tony Kanaan perdeu uma ótima chance de se aproximar do líder da Indy Racing League, na prova noturna de Nashville, no sábado. O piloto brasileiro estava na liderança na 116ª (de 200) voltas quando sentiu o carro perder a estabilidade. Em seguida, a suspensão dianteira se rompeu e ele bateu forte no muro, arrastando o retardatário Darren Manning. A vitória foi de Dario Franchitti com Sam Hornish Jr. em 2º. O melhor brasileiro foi Hélio Castro Neves, que terminou em 5º. "Eu tinha o melhor carro. O do Franchitti estava ótimo. Mas o meu era insuperável", lamentou Kanaan. Dan Wheldon, líder do campeonato e companheiro de Kanaan, também não concluiu o percurso depois de quebra da suspensão traseira. Segundo Kanaan, a corrida estava na mão. "Tudo estava dando certo. Depois que saí, passei a torcer muito pelo Dario. Ele mereceu". A equipe Andretti Green continua a melhor do campeonato. Das nove corridas já disputadas, ela venceu 6 provas, quatro com Dan Wheldon, uma com Kanaan e a de sábado com Franchitti. E ainda ocupa os três primeiros lugares do campeonato. A próxima etapa da IRL será domingo, em Milwaukee. Veja como ficou a classificação da corrida: 1º - Dario Franchitti, Dallara/Honda (Andretti Green), 200 voltas 2º - Sam Hornish Jr, Dallara/Toyota (Penske) 3º - Patrick Carpentier, Dallara/Toyota (Red Bull) 4º - Scott Sharp, Panoz/Honda (Delphi) 5º - Hélio Castro Neves, Dallara/Toyota (Penske) Classificação do campeonato: 1º - Dan Wheldon (Inglaterra), 347 pontos 2º - Tony Kanaan (Brasil), 274 3º - Dario Franchitti (Escócia), 269 4º - Hélio Castro Neves (Brasil), 260 5º - Sam Hornish Jr. (EUA), 256 7º - Vitor Meira (Brasil), 219