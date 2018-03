IRL: Kanaan tenta quebrar jejum Tony Kanaan comemorou neste domingo a pole position para as 500 Milhas de Indianápolis com muito trabalho. Primeiro, posou para fotos no circuito e recebeu o prêmio de US$ 100 mil (R$ 247 mil). Depois, voou para a fábrica da Honda em Ohio, almoçou com diretores, participou de uma sessão de autógrafos e ainda fez uma palestra para os funcionários sobre a importância do trabalho em equipe. Nesta quarta-feira ele recomeça os treinos. "É um grande prazer retribuir com resultados o que o Michael Andretti e a equipe fizeram por mim. O Michael apostou em mim quando eu estava em baixa. Por isso consegui a primeira vitória da equipe, a primeira pole, o primeiro título, a primeira pole em Indianápolis e vou fazer de tudo para conseguir a primeira vitória da Andretti Green em Indianápolis", disse. Esta é a quarta vez que um piloto brasileiro conquista a pole em Indianápolis. O primeiro foi Émerson Fittipaldi (1990). Depois Bruno Junqueira (2002) e Hélio Castro Neves (2003). Nenhum deles venceu a corrida no ano que conquistou a pole. "Vou tentar quebrar esse tabu", disse Tony. Os pilotos da Indy Racing League terão mais três dias de treinos a partir de amanhã. Depois só o Carburation Day, quinta-feira, dia 26. A corrida, quinta etapa da Indy Racing League, será dia 29. Nos três treinos, Kanaan diz que a equipe estará trabalhando para o acerto final do carro. "Até agora, trabalhamos 70% para a classificação. Agora isso muda." Ano passado ele perdeu a prova porque seu carro tinha mais pressão aerodinâmica, garantindo estabilidade no tráfego. Mas Buddy Rice, com menos pressão, ganhou no final porque o carro era mais rápido. "É isso que levaremos em consideração a partir de agora." Em uma prova longa, a posição de largada tem uma importância relativa. Mas Tony Kanaan explica a vantagem de largar na frente: "Se eu conseguir manter a ponta, posso ditar o ritmo da prova no começo. E, dessa forma, corro menos risco de acidente do que os pilotos do meio do pelotão." Hélio Castro Neves largará em 5.º, Vitor Meira em 7.º e Bruno Junqueira em 12.º. Danica Patrick, com o 4.º lugar, tornou-se a mulher que melhor se classificou para a prova.