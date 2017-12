IRL: luta é para alcançar a Panther A superioridade da Panther do americano Sam Hornish Jr. na prova de abertura da temporada 2002 da IRL deixou as outras equipes em estado de alerta. Antes da próxima corrida, em Phoenix, dia 17, as adversárias pretendem fazer testes para tentar diminuir a diferença para a rival. A Penske, dos brasileiros Gil de Ferran e Hélio Castro Neves, já programou testes para Fontana, mas apenas Helinho deve participar. Outras equipes, como a MoNunn de Felipe Giaffone, também devem participar. Leia mais no Jornal da Tarde