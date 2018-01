IRL: médico garante recuperação de Brack O sueco Kenny Brack não vai ficar com seqüelas físicas por causa do grave acidente que sofreu domingo, na Chevy 500, prova que encerrou a temporada da Indy Racing League (IRL) no Texas Motor Speedway. O piloto passou na segunda-feira por uma cirurgia na coluna - teve uma vértebra fraturada - e sua recuperação está sendo considerada excelente pelos médicos. "A coluna do Kenny está estável e ele está mexendo os pés e as pernas. É um atleta de primeira classe e seu condicionamento físico está ajudando nesta situação??, disse o neurologista-chefe do Parkland Memorial Hospital de Dallas, Kevin Morrill, que operou o sueco. O diagnóstico de Morril foi comemorado pela equipe Rahal, pela qual corre o sueco. "O dano foi menor do que imaginávamos inicialmente. A sua coluna irá requerer algum tempo de recuperação, mas os médicos anteciparam que ele irá se recuperar totalmente??, afirmou Tom Blatter, diretor da Rahal. Kenny Brack também foi submetido a outras cirurgias para correção de fraturas nos tornozelos e no fêmur direito. Ele também fraturou o esterno, osso do tórax. O acidente com o sueco aconteceu quase ao final do GP. Seu carro foi tocado pelo do africano Tomas Scheckter, da Chip Ganassi, decolou, bateu na grade de proteção e se "desintegrou?? ao tocar novamente no solo.