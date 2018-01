IRL: pela 1ª vez fora da América A Indy Racing League faz amanhã noite, em Motegi, no Japão, seu primeiro treino fora do território norte-americano. Depois de sete anos correndo apenas nos Estados Unidos, a categoria terá neste domingo sua estréia internacional na pista da Honda. A principal ausência será do escocês Dario Franchitti, da Andretti Green, que sofreu um acidente de moto. Em seu lugar correrá o piloto de testes Dan Wheldon. O brasileiro Aírton Daré levou macacão e capacete e poderá correr no lugar de AJ Foyt IV. Piloto da Honda e líder do campeonato, o também brasileiro Tony Kanaan é o favorito da prova. Leia mais no Jornal da Tarde