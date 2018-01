IRL pronta para seu melhor ano A Indy Racing League e a Cart iniciaram a temporada de testes de 2002 em situações opostas. A IRL comemora o início de seu melhor ano, com bons patrocinadores, equipes mais fortes e destaque na imprensa americana. A Cart continua em queda. Depois do cancelamento da etapa de Chicago, as provas de Montreal e Fontana também estão ameaçadas. Sam Hornish, na IRL, e Cristiano da Matta, na Cart, foram os mais velozes dos últimos treinos. Leia mais no Jornal da Tarde