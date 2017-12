IRL retoma maratona no Kentucky A ?minimaratona? da Indy Racing League recomeça neste sábado com duas sessões de treinos livres, além da que definirá o grid de largada, para o GP de Kentucky, a 12ª etapa da temporada. A corrida, domingo, será a segunda das três marcadas para um período de três semanas. No domingo passado, os pilotos competiram em Saint Louis - pódio brasileiro, com vitória de Hélio Castro Neves, seguido por Tony Kanaan e Gil de Ferran - e no dia 24 será a vez de Nazareth receber uma etapa. A pista de Kentucky é um oval curto de 1,5 milha (2,4 quilômetros), com inclinação máxima nas curvas de 14 graus. Um dos temores dos pilotos é em relação às ondulações da pista, embora os proprietários do circuito tenham feito uma reforma recentemente. ?Mas não tenho idéia de como ficou?, disse Tony, da Andretti/Green, o líder do campeonato, com 357 pontos, pouco à frente de Gil (350) e de Helinho (347). Os dois pilotos da Penske, aliás, estão otimistas, por causa do bom resultado obtido pela equipe em teste realizado recentemente na pista. Além disso, o histórico da Penske em ovais curto é bem positivo nesta temporada. O treino classificatório desta tarde terá início às 16h30, horário de Brasília. A corrida domingo será em 300 milhas (482 km), com 200 voltas. No ano passado, a vitória no GP de Kentucky foi do brasileiro Felipe Giaffone, a primeira do piloto da IRL. Desta vez, Giaffone não disputa o GP porque se recupera das fraturas sofridas em acidente em julho, no GP do Kansas. Ele pretende retornar na prova de Chicago, em 7 de setembro.