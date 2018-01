IRL: Sam Hornish Jr. larga na frente O americano Sam Hornish Jr. garantiu neste sábado a pole position (sua terceira em 2005) do GP de Milwaukee (com Bandsports, às 15 horas deste domingo), da Indy Racing League (IRL). Ele fez o melhor tempo no circuito oval e superou os favoritos Dan Weldon e o brasileiro Tony Kanaan, que estão na frente na classificação por pilotos. Weldon (que tem 347), larga na quarta posição, enquanto que Kanaan é o nono colocado (e soma 274 pontos). Confira abaixo o grid de largada: 1.º - Sam Hornish Jr. (EUA/Penske), 21s4567; 2.º - Helio Castroneves (BRA/Penske), 21s4665; 3.º - Tomas Scheckter (AFS/Panther), 21s6213; 4.º - Dan Weldon (ING/Andretti Green), 21s6787; 5.º - Buddy Lazier (EUA/Panther), 21s6836; 6.º - Danica Patrick (EUA/Rahal Letterman), 21s8373; 7.º - Alex Barron (EUA/Red Bull Cheever), 21s9007; 8.º - Dario Franchitti (ESC/Andretti Green), 21s9302; 9.º - Tony Kanaan (BRA/Andretti Green), 22s0682; 10.º - Roger Yasukawa (EUA/Dreyer&Reinbold), 22s1007; 11.º - Vitor Meira (BRA/Rahal Letterman), 22s1596; 12.º - Bryan Herta (EUA/Andretti Green), 22s1961; 13.º - Scott Sharp (EUA/Delphi Fernandez), 22s1970; 14.º - Patrick Carpentier (CAN/Red Bull Cheever), 22s2295; 15.º - Buddy Rice (EUA/Rahal Letterman), 22s2937; 16.º - Ed Carpenter (EUA/Vision), 22s2960; 17.º - Jimmy Kite (EUA/Ethanol Hemelgarn), 22s4115; 18.º - Scott Dixon (NVZ/Target Chip Ganassi), 22s5019; 19.º - A.J. Foyt IV (EUA/A.J.Foyt), 22s5544; 20.º - Kosuke Matsuura (JAP/Super Aguri Fernandez), 22s7194; 21.º - Darren Manning (ING/Target Chip Ganassi), sem tempo; 22.º - Bryan Riscoe (AUS/Target Chip Ganassi), sem tempo. Obs.: Em negrito os pilotos brasileiros.