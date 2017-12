IRL: Scheckter é pole no Texas A dupla de pilotos da equipe Cheever confirmou o favoritismo e vai largar na primeira fila no GP de Dallas, no Texas (Estados Unidos), sexta etapa e primeira corrida noturna da temporada 2002 da IRL (Indy Racing League). O SporTV transmite a prova ao vivo, neste sábado, às 21 horas (horário de Brasília, 19 horas no local). O estreante Tomas Scheckter e seu patrão, Eddie Cheever, tinham dominado as duas sessões de treinos livres e foram os mais rápidos também no qualifying, nesta sexta-feira. Vão largar na primeira e segunda posições, respectivamente. A dupla utiliza a combinação de chassi e motor Dallara/Nissan Infiniti, a que melhor se adaptou ao oval de Fort Worth. A pole de Scheckter é a primeira de um estreante na categoria em mais de quatro anos. A última havia sido de Billy Boat, em Las Vegas, em outubro de 1997. O piloto sul-africano, filho de Jody Scheckter, campeão de Fórmula 1 em 1979, já havia se destacado nas 500 Milhas de Indianápolis, há duas semanas, liderando 85 das 200 voltas. Vencedor das 500 Milhas e líder do campeonato, o brasileiro Hélio Castro Neves é o brasileiro mais bem colocado no grid ? larga em quinto. Onze dos doze primeiros carros do grid usam chassi Dallara, enquanto quatro entre os seis primeiros estão equipados com motores Infiniti, comprovando a melhor adaptação desse conjunto ao inclinado oval do Texas. ?Mexemos bastante no acerto do carro durante o dia, mas não conseguimos tirar a diferença de quem está andando de Dallara e de Infiniti?, disse Felipe Giaffone, quarto colocado no campeonato. ?É decepcionante largar tão mal depois de vir de um bom terceiro lugar em Indianápolis.? Confira o grid de largada das 500 Milhas do Texas: 1º Tomas Scheckter 2º Eddie Cheever Jr. 3º Al Unser Jr. 4º Laurent Redon 5º Helio Castro Neves 6º Shigeaki Hattori 7º Jeff Ward 8º Sam Hornish Jr. 9º Airton Daré 10º Buddy Lazier 11º Billy Boat 12º Gil de Ferran 13º George Mack 14º Robbie Buhl 15º Richie Hearn 16º Scott Sharp 17º Raul Boesel 18º Felipe Giaffone 19º Alex Barron 20º Greg Ray 21º John de Vries 22º Rick Treadway