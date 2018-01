IRL: Scheckter faz a pole no Texas O sul-africano Tomas Scheckter fez nesta quinta-feira a pole position para o Grande Prêmio do Texas da Indy Racing League (IRL), cuja prova - em circuito oval - será disputada neste sábado às 21h30 (com transmissão Band/Bandsports). Ele conseguiu o melhor tempo com a vantagem de apenas 0s1134 sobre o companheiro de equipe, o theco Tomas Enge. A terceira posição ficou com a americana Danica Patrick, que está se tornando a sensação da temporada. Por outro lado, os brasileiros tiveram um desempenho ruim: Vitor Meira é o quinto, Helio Castroneves é o 10.º colocado e Tony Kanaan é apenas o 13.º. O líder do campeonato, Dan Weldon, também largará atrás (é o oitavo). A corrida terá 200 voltas. Confira abaixo os tempos e o grid de largada do GP do Texas: 1.º - Tomas Scheckter (AFS/Panther), 24s4942; 2.º - Tomas Enge (TCH/Panther), 24s6076; 3.º - Danica Patrick (EUA/Rahal-Letterman), 24s6308; 4.º - Sam Hornish Jr. (EUA/Penske), 24s7018; 5.º - Vitor Meira (BRA/Rahal-Letterman), 24s7028; 6.º - Dario Franchitti (ESC/Andretti-Green), 24s7036; 7.º - Buddy Rice (EUA/Rahal-Letterman), 24s7318; 8.º - Dan Wheldon (ING/Andretti-Green), 24s7405; 9.º - Darren Manning (ING/Ganassi), 24s7412; 10.º - Helio Castroneves (BRA/Penske), 24s7423; 11.º - Bryan Herta (EUA/Andretti-Green), 24s7920; 12.º - Ryan Briscoe (AUS/Ganassi), 24s8059; 13.º - Tony Kanaan (BRA/Andretti-Green), 24s8437; 14.º - Kosuke Matsuura (JAP/Super Aguri-Fernández), 24s8589; 15.º - Scott Dixon (NZL/Ganassi), 24s8877; 16.º - Scott Sharp (EUA/Fernández), 24s9725; 17.º - Jimmy Kite (EUA/Hemelgarn/D/T), 25s0757; 18.º - Roger Yasukawa (EUA/Dreyer & Reinbold), 25s0922; 19.º - Ed Carpenter (EUA/Vision), 25s1525; 20.º - Alex Barron (EUA/Cheever), 25s1747; 21.º - Patrick Carpentier (CAN/Cheever), 25s2505; 22.º - A.J. Foyt IV (EUA/A.J. Foyt), sem tempo. Em negrito os pilotos brasileiros.