IRL tem o GP na montanha-russa Correr como se estivesse em uma montanha-russa. É essa sensação, segundo o brasileiro Tony Kanaan, que os pilotos que disputarão neste sábado à noite a sexta etapa da Indy Racing League sentirão. A prova será no oval de Richmond, pista com apenas 0,75 milha (1.206 metros), inclinação de 14 graus nas pistas, de 8 na reta principal e de 2 na reta oposta. "Quando você sente o peso do corpo, parece uma montanha-russa. E isso acontece a cada 15 segundos. É uma pista muito divertida, mas também muito dura?, definiu Kanaan, da Andretti/Green. Ele lidera o campeonato com 210 pontos. Seu companheiro de equipe, o inglês Dan Wheldon, tem 175 e Hélio Castro Neves, da Penske, soma 146. A corrida, neste sábado, começa às 21 horas e o SporTV transmite ao vivo.