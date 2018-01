IRL terá disputa extra entre Honda e Toyota Criada há oito anos com o objetivo de correr exclusivamente em pistas norte-americanas, a Indy Racing League abre uma ?exceção?? neste final de semana. Realiza uma etapa em Motegi, no Japão. A corrida, terceira da temporada 2003, começa à 0h30 deste domingo (o Sportv transmite) e terá uma disputa paralela, entre as japonesas Honda ? dona da pista ? e Toyota, que este ano passaram a fornecer motores para a categoria. O confronto entre as fábricas é uma motivação a mais para os pilotos. ?Vencer na casa da Honda representaria uma felicidade dobrada??, disse Tony Kanaan, da Andretti/Green, líder do campeonato com 85 pontos. Ele compte com motores Honda e venceu a etapa anterior, em Phoenix. Hélio Castro Neves e Felipe Giaffonem os outros dois brasileiros que correrão em Motegi ? Gil de Ferran, recuperando-se do acidente que sofreu em Phoenix não participa ? usam motores Toyota.