IRL: Tony Kanaan é o último colocado Tony Kanaan domina o circuito de Phoenix desde 2003 quando venceu pela primeira vez neste oval de uma milha. No ano passado repetiu a dose e liderou 191 das 200 voltas, ganhando com categoria. Mas neste sábado o atual campeão da Indy Racing League larga em último. No treino que definiu o grid, o motor Honda de seu Dallara quebrou. Ele teve de trocar, por isso foi penalizado. O pole esta tarde (17 horas, com transmissão pela BandSports) é um dos companheiros de Tony na Andretti-Green, o americano Bryan Herta. O segundo no grid é o inglês Dan Wheldon, da mesma equipe. Hélio Castro Neves, da Penske, sai em terceiro e Vítor Meira, da Rahal-Letterman, é o 11.º no grid. Confira o grid de largada: 1.º Bryan Herta, Dallara-Honda; 2.º Dan Wheldon, Dallara-Honda; 3.º Helio Castroneves, Dallara-Toyota; 4.º Tomas Scheckter, Dallara-Chevrolet; 5.º Dario Franchitti, Dallara-Honda; 6.º Sam Hornish Jr., Dallara-Toyota; 7.º Tomas Enge, Dallara-Chevrolet; 8.º Scott Dixon, Panoz-Toyota; 9.º Buddy Rice, Panoz-Honda; 10.º Darren Manning, Panoz-Toyota; 11.º Vitor Meira, Panoz-Honda; 12.º Roger Yasukawa, Dallara-Honda; 13.º Scott Sharp, Panoz-Honda; 14.º Ryan Briscoe, Panoz-Toyota; 15.º Kosuke Matsuura, Panoz-Honda; 16.º Alex Barron, Dallara-Toyota; 17.º A.J. Foyt IV, Dallara-Toyota; 18.º Danica Patrick, Panoz-Honda; 19.º Ed Carpenter, Dallara-Toyota; 20.º Patrick Carpentier, Dallara-Toyota, sem tempo; 21.º Paul Dana, Dallara-Toyota, sem tempo; 22.º Tony Kanaan, Dallara-Honda, sem tempo. Em negrito os piltos brasileiros.