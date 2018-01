IRL: Tony Kanaan vence o GP do Kansas O piloto brasileiro Tony Kanaan venceu neste domingo o GP do Kansas, nos Estados Unidos, pela Indy Racing League. A prova foi disputada num circuito oval (teve 200 voltas) e ele agora é o segundo colocado na classificação por pilotos da temporada. A vitória foi apertada, com apenas 0s0120 de vantagem sobre o segundo colocado, Dan Weldon. Quem lidera a categoria por pilotos é justamente Dan Weldon, que tem 76 pontos a mais (335 a 259). O pódio foi completado com outro brasileiro: Vitor Meira, que está na sexta posição na classificação dos pilotos (205 pontos). Helio Castroneves, terceiro no ano, foi apenas o oitavo. A americana Danica Patrick, que foi a pole position, terminou a prova na nona colocação e é a décima na temporada (171). Confira a classificação final da prova: 1.º - Tony Kanaan (BRA/Andretti Green), 1h42min49s; 2.º - Dan Weldon (ING/Andretti Green), a 0s0120; 3.º - Vitor Meira (BRA/Rahal Letterman), a 0s0242; 4.º - Dario Franchitti (ESC/Andretti Green), a 0s3819; 5.º - Tomas Scheckter (AFS/Panther), a 1s4734; 6.º - Scott Sharp (EUA/Delphi Fernandez), a 1s6114; 7.º - Darren Manning (ING/Chip Ganassi), a 1s8286; 8.º - Helio Castroneves (BRA/Penske), a 2s0052; 9.º - Danica Patrick (EUA/Rahal Letterman), a 2s1666; 10.º - Buddy Rice (EUA/Rahal Letterman), a 3s8824; 11.º - Tomas Enge (TCH/Panther), a 6s0479; 12.º - Sam Hornish Jr. (EUA/Penske), a 9s5733; 13.º - Alex Barron (EUA/Cheever), a 12s3305; 14.º - Patrick Carpentier (CAN/Cheever), a 12s3462; 15.º - Bryan Herta (EUA/Andretti Green), a 21s3160; 16.º - A.J.Foyt IV (EUA/A.J.Foyt), a 21s6197; 17.º - Ed Carpenter (EUA/Vision), a 23s2662; 18.º - Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi), a 23s5128; 19.º - Jimmy Kite (EUA/Hemelgarn), a 5 voltas. Não completaram a prova: Kosuke Matsuura (problemas mecânicos), Ryan Briscoe (problemas mecânicos) e Roger Yasukawa (acidente). Em negrito os pilotos brasileiros.