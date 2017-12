IRL: treino decide grid em Pikes Peak A Indy Racing League também terá etapa neste domingo, em Pikes Peak, no Colorado. Neste sábado acontecem dois treinos livres e a sessão que define o grid. A grande dificuldade dos pilotos no oval de 1 milha (1,6 quilômetro) é o fato de ele estar localizada 1.632 metros acima do nível do mar. ?Nessas condições, o oxigênio é mais escasso, os pilotos se cansam com mais facilidade e o carro anda menos?, disse o brasileiro Felipe Giaffone, da MoNunn. A prova, deste domingo, em 225 milhas (362 km), terá início às 17 horas. O brasileiro Hélio Castro Neves, da Penske, lidera o campeonato com 227 pontos, seguido por seu companheiro de equipe, Gil de Ferran (183), o americano Sam Hornish. Jr., da Panther (171), e Giaffone (170).