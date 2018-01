IRL: treinos iniciam amanhã em Richmond O oval de Richmond, no Estado de Virgínia, nos Estados Unidos, é uma das pistas mais difíceis da Indy Racing League (IRL). O traçado é curto - apenas 0,75 milha (cerca de 1.200 metros) - e um pit stop errado poderá significar uma ou duas voltas atrás do líder. Os treinos oficiais para a sétima etapa do campeonato começam nesta quinta-feira e a corrida será no sábado, com transmissão ao vivo pela SporTV às 21h (horário de Brasília). Tony Kanaan, da equipe Andretti Green, que corre com um Dallara/Honda, lembra que nessa pista o acerto do chassi é mais importante do que a potência dos motores. Dessa forma, os motores Chevy também poderão entrar na disputa pela vitória. "Além disso, a Chevy tem agora uma associação com a Cosworth. E a potência dos motores já melhorou." O brasileiro já testou em Richmond e encontrou um bom acerto, mas disse que ainda depende dos treinos oficiais para o set up definitivo. Felipe Giaffone, com um Panoz G-Force/Toyota, está confiante: "Estamos trabalhando bem o chassi. Poderemos fazer uma boa corrida."