IRL vai dar a largada nos EUA A Indy Racing League começa a temporada no domingo, em Homestead, como a principal categoria de monopostos dos Estados Unidos. A IRL atraiu pilotos e montadoras da Cart, ganhou a primeira corrida internacional (Motegi, no Japão) e começou o ano estabelecendo novas marcas para os circuitos de Fontana, Phoenix e Homestead, nos testes de inverno. A SporTV mostra a prova de abertura ao vivo, no domingo, a partir das 15h. Desde 1996, após a cisão com a Cart, é o primeiro campeonato de ponta da IRL. Nas edições anteriores, marcou presença só com as 500 Milhas de Indianápolis. Em 2002, com a Penske, que deixou a Cart, com os pilotos Gil de Ferran e Hélio Castro Neves, a IRL ganhou projeção. ?A categoria agora é top. O Tony George (presidente da IRL e dono de Indianápolis) fez um trabalho perfeito nestes anos e hoje domina o automobilismo americano?, diz Felipe Giaffone. Leia mais no Jornal da Tarde