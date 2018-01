IRL vai investigar morte de Tony Renna Os dirigentes da categoria determinaram uma investigação sobre o acidente que causou a morte do americano Tony Renna, em Indianápolis, ontem, durante treino com o carro da Chip Ganassi. A intenção é descobrir por que o carro "decolou?? após passar em cima de alguns detritos que estavam na pista. Renna bateu no muro e na grade de proteção a 354 km/h.