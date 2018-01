IRL vai virar o ano à toda velocidade A Indy Racing League já prepara seus carros para a maior temporada desde sua criação, em 1996. Com três marcas de motor, três opções de chassis e os melhores pilotos do automobilismo norte-americano, a IRL será uma categoria mais cara e atraente em 2003. E o Brasil estará bem representado por seis pilotos. A disputa entre as marcas será equilibrada desde a primeira corrida, em 2 de março, em Homestead, o circuito oval de Miami. A General Motors, campeã deste ano com o norte-americano Sam Hornish Jr., continuará fornecendo motores para a equipe Panther. A Nissan desistiu da IRL, sem chegar a marcar presença. Toyota e Honda fornecerão motores pela primeira vez. Os testes oficiais começam em janeiro. Leia mais no Jornal da Tarde