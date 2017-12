IRL: veterano leva 300 milhas do Kentucky Os favoritos tiveram problemas e quem levou a etapa do Kentucky da IRL, neste domingo, foi o veterano Scott Sharp, de 37 anos, a IRL. O líder do campeonato, Dan Wheldon, 3º na prova, foi a 455 pontos no campeonato, 90 a mais que Sam Hornish Jr. (365), 7º na pista, e 105 sobre o brasileiro Tony Kanaan (350), 20º na corrida. Na Champ Car, vitória do francês Sebastien Bourdais no GP de Denver.