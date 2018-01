IRL: vida nova para Helinho O piloto Hélio Castro Neves começa vida nova amanhã, em Homestead, Miami, quando acelera seu Dallara/Chevy no primeiro treino oficial para a prova de abertura da Indy Racing League. O "Homem Aranha" está pronto para escalar as grades de proteção do circuito, a forma original que inventou para comemorar as vitórias: "Já chequei. Dá para subir na grade. Em circuitos que não conheço a primeira pergunta que faço é: onde está a grade? Mas estou mesmo me sentindo como um aluno que é transferido de escola. No começo estranha, mas depois vai se soltando." Leia mais no Jornal da Tarde