IRL: vitória histórica de Jeff Ward O norte-americano Jeff Ward conseguiu, sábado à noite, no GP de Dallas, uma vitória que entrou para a história da Indy Racing League. Não por ser sua primeira na categoria, mas porque foi obtida com a menor diferença, 0s011, para o segundo colocado desde que a IRL foi criada, há sete anos. Numa corrida de 300 milhas (482,7 quilômetros), Ward só conseguiu ultrapassar Al Unser Jr. nos metros finais. O brasileiro Airton Daré chegou em terceiro lugar, Hélio Castro Neves foi quarto, Felipe Giaffone, o quinto, e Raul Boesel foi o 13º colocado. Nas cinco voltas finais ? o GP teve 200 ? os quatro primeiros colocados brigaram pela vitória praticamente lado a lado. Ward, da Chip Ganassi, acabou levando a melhor. ?Eu venci porque ultrapassei o Unser por fora. Foi a única ultrapassagem por fora que fiz em toda a corrida", disse. Já Helinho creditou a um problema na quinta marcha a queda de rendimento nas voltas finais. ?Mas o resultado foi bom, porque me mantive na liderança do campeonato.?? Ele tem 227 pontos, contra 183 de seu companheiro de Penske, Gil de Ferran (apenas o 16º na corrida), e 171 de Hornish, da Panther, que bateu e não completou a prova. A próxima etapa será domingo em Pikes Peak.