IRL volta após disputa das 500 Milhas Pouco menos de duas semanas depois da disputa das 500 Milhas de Indianápolis, a Indy Racing League (IRL) coloca carros e pilotos na pista nesta sexta-feira, no primeiro dia de treinos para o GP do Texas, a quarta etapa da temporada. A corrida será disputada no sábado à noite no Texas Motors Speedway, autódromo cujas arquibancadas têm capacidade para 154 mil pessoas. Para sexta-feira estão programadas duas sessões de treinos livres, além do warm up. Vencedor das 500 Milhas, o norte-americano Buddy Rice, da equipe Rahal, tem como principal desafio manter a concentração. "Preciso manter a cabeça no lugar, mas é muito difícil voltar à pista depois de ter ganho a maior corrida do mundo??, admitiu o piloto, que é quarto colocado na classificação do campeonato, com 126 pontos. O líder é o inglês Dan Wheldon, da Andretti-Green, com 158 pontos, seguido por seu companheiro de equipe, o brasileiro Tony Kanaan (157), e por outro brasileiro, Hélio Castro Neves, da Penske, que soma 128. Segundo colocado no Texas no ano passado, Tony Kanaan espera "melhorar uma posição na corrida deste ano??. "A pista é muito rápida, onde você busca o limite. Tenho certeza de que essa corrida vai ter um final bastante apertado??, disse. Helinho, que tentava o tricampeonato em Indianápolis e chegou apenas em nono lugar, tenta apagar a frustração. "Preciso conquistar pontos no campeonato??, afirmou. O brasileiro Felipe Giaffone também competirá no Texas. Ele vai disputar sua segunda corrida pela equipe Dreyer & Reinbold.