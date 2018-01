IRL: Weldon ganha, com Kanaan em 2.º A Andretti Green dominou a primeira corrida da Indy Racing League em um circuito misto, neste domingo, nas ruas de St. Petersburg, na Flórida. A equipe de Michael Andretti ficou com os quatro primeiros lugares da prova, com equipamento Dallara/Honda. Dan Wheldon foi o vencedor seguido por Tony Kanaan em 2.º, Dario Franchitti em 3.º e Bryan Herta em 4.º. A corrida teve muitos acidentes e alguns pilotos demonstraram falta de habilidade no traçado misto. "Nesta corrida eu gostaria de ter para-choques no meu carro. Foi muito difícil", afirmou Kanaan. Tony garantiu a vitória da Andretti Green ao ultrapassar o australiano Ryan Briscoe, com G-Force/Toyota (Chip Ganassi), a cinco voltas do final. Ryan jogou o carro para a direita tentando impedir a ultrapassagem e Tony bateu as rodas, tirando o adversário da prova. Em seguida, Dan Wheldon assumiu a ponta. "É isso aí. Lutei para dar a vitória à equipe. É o que importa", disse o piloto. Na corrida, Tony foi prejudicado três vezes no pitstop já que o mecânico não conseguiu encaixar normalmente a mangueira de metanol. Tony não reclamou: "Um dia eu erro. As vezes os mecânicos também não estão em um bom dia. Foi o que aconteceu. Faz parte do jogo". Hélio Castro Neves, da Penske, largou na primeira fila mas saiu logo da prova, na 13.º volta, ao tentar ultrapassar o retardatário A. J. Foyt IV. Foyt não tirou o pé e acabou batendo no carro de Helinho que saiu da pista. O outro piloto da Penske, Sam Hornish Jr. também não concluiu o percurso, depois de ter sofrido uma batida por trás do piloto tcheco Tomas Enge, da Panther. Classificação da prova: 1.º - Dan Wheldon, Dallara/Honda (Andretti Green), 100 voltas; 2.º - Tony Kanaan, Dallara/Honda (Andretti Green), a 1s457; 3.º - Dario Franchitti, Dallara/Honda (Andretti Green), a 4s931; 4.º - Bryan Herta, Dallara/Honda (Andretti Green), a 18s992; 5.º - Vitor Meira, G-Force/Honda (Rahal), a 20s236. Classificação do campeonato: 1º - Dan Wheldon (Inglaterra), 134 pontos; 2º - Tony Kanaan (Brasil), 110; 3º - Sam Hornish Jr (EUA), 105; 4º - Hélio Castro Neves (Brasil), 82; 5º - Vitor Meira (Brasil), 81. Próxima etapa: GP do Japão, Motegi (30/04).