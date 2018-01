Irmãos impressionam Rubinho Rubens Barrichello ficou impressionado com o que viu dos irmãos Schumacher, neste domingo no circuito Enzo e Dino Ferrari: "Não sei se teria coração para fazer o mesmo, todos sabem quanto eu sou apegado à minha família. O Michael mostrou hoje que é mais que competente." Barrichello terminou o GP de San Marino na terceira colocação, mas foi de novo vítima de um erro da Ferrari, que o fez perder muito tempo no seu terceiro e último pit stop, na 50ª volta, e o autor da ultrapassagem mais sensacional da corrida. "O Michael mostrou como se pode diferenciar o lado emocional do profissional e conseguiu uma vitória num momento de extrema importância do campeonato", avaliou Rubinho. "Quando vi no começo da prova os dois irmãos lutando pelo primeiro lugar, bem à minha frente, pensei comigo como eles conseguiam fazer aquilo." Ralf aproveitou-se bem da largada não tão eficiente de Schumacher para ganhar a primeira colocação do irmão e manter-se com sua Williams na ponta até o primeiro de seus três pi stops, na 16ª volta. "Tínhamos a opção de dois ou três pit stops", explicou Rubinho. "Como perdíamos tempo atrás da Williams, decidimos por três paradas. Schumacher teve êxito na ultrapassagem de Ralf na operação de pit stop e pôde impor o ritmo da Ferrari, melhor que o da Williams. "Eu fiquei preso", disse o brasileiro. Mas ao menos o segundo lugar poderia ter conquistado não fosse o tempo perdido na colocação da roda dianteira esquerda no último pit stop. Ralf cruzou a saída de box de novo alguns metros à frente de Rubinho. O fato gerou também uma manobra que reuniu arrojo e técnica não comuns na Fórmula 1 deste domingo. Pressionado pelo piloto da Ferrari, Ralf atrasou demais a freada na curva Rivazza, na 51ª volta, a 11 da bandeirada, e perdeu alguns décimos de segundo. Com isso Rubinho encostou na traseira da Williams. Na entrada do S de acesso à linha de chegada, posicionou a Ferrari para tomar por fora sua primeira perna, à esquerda. Ralf defendeu a posição, por dentro. "Estávamos realmente bem próximos, quase nos tocamos." Para não perder a terceira colocação para Rubinho, Ralf manteve-se na trajetória mais lenta da curva, sempre por dentro, o que permitiu ao adversário abrir bem a tomada da segunda perda do S a fim de sair mais lançado. "Era passar ou dar no muro, não tinha jeito", falou o piloto da Ferrari. Os dois carros entraram na reta de chegada lado a lado, mas com o motor da Ferrari bem mais cheio. Resultado: bem de frente à tribuna principal do autódromo ultrapassou o piloto da Williams, arrancando fortes aplausos do público. "Se não tivesse perdido tanto tempo para ultrapassá-lo talvez desse para tentar ganhar o segundo lugar do Kimi Raikkonen", comentou. O líder do Mundial estava 4 segundos na frente. Rubinho recebeu a bandeirada, porém, apenas 409 milésimos atrás. "O mais importante é que essa vitória e terceira colocação elevaram bastante o moral da equipe", afirmou o brasileiro.