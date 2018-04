Irmãos Schumacher dominam treinos A família Schumacher dominou as duas sessões de treinos livres da noite desta sexta-feira para o GP da China de Fórmula 1, no novo circuito de Xangai. O caçula Ralf, da Williams, foi o mais rápido na primeira e o mais velho Michael, da Ferrari, ficou em primeiro lugar na segunda. A definição do grid de largada acontece na madrugada deste sábado, a partir das 2 horas (horário de Brasília). Confira os tempos da primeira sessão: 1º Ralf Schumacher (Williams) - 1m34s380 2º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m34s679 3º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m34s844 4º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m34s854 5º Giancarlo Fisichella (Sauber) - 1m35s049 6º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m35s532 7º Ricardo Zonta (Toyota) - 1m35s597 8º Jenson Button (BAR) - 1m35s660 9º David Coulthard (McLaren) - 1m35s930 10º Jacques Villeneuve (Williams) - 1m35s965 11º Mark Webber (Jaguar) - 1m36s002 12º Takuma Sato (BAR) - 1m36s226 13º Fernando Alonso (Renault) - 1m36s243 14º Felipe Massa (Sauber) - 1m36s539 15º Olivier Panis (Toyota) - 1m36s623 16º Christian Klien (Jaguar) - 1m37s160 17º Nick Heidfeld (Jordan) - 1m37s166 18º Gianmaria Bruni (Minardi) - 1m37s533 19º Zsolt Baumgartner (Minardi) - 1m37s552 20º Timo Glock (Jordan) - 1m38s128 E os da segunda sessão de treinos livres: 1º Michael Schumacher - 1m33s448 2º Barrichello - 1m33s796 3º Raikkonen - 1m34s042 4º Button - 1m34s233 5º Fisichella - 1m34s286 6º Heidfeld - 1m34s404 7º Montoya - 1m34s458 8º Coulthard - 1m34s470 9º Zonta - 1m34s518 10º Massa - 1m34s607 11º Alonso - 1m34s627 12º Ralf Schumacher - 1m34s769 13º Sato - 1m35s155 14º Panis - 1m35s211 15º Villeneuve - 1m35s309 16º Webber - 1m35s354 17º Klien - 1m35s869 18º Bruni - 1m36s748 19º Glock - 1m37s158 20º Baumgartner - 1m38s014