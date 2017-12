Irmãos Schumacher em clima de paz A boa performance dos irmãos Schumacher dentro das pistas parece ter aproximado ainda mais os dois pilotos fora delas. Prova disso é estarem, Ralf e Michael, hospedados no mesmo hotel, antes do GP da França, no circuito de Magny Cours, fato raro até então. Apesar de alguns desentendimentos entre ambos no GP da Europa, no circuito de Nurburgring, o tricampeão mundial fez questão de rebater quaisquer críticas ao irmão caçula. ?Não temos nenhum problema entre nós?, disse Michael. ?Durante o GP da Europa o que prejudicou Ralf foi a punição do stop and go e por isso ele não teve melhor desempenho, apenas por isto?, frisou o piloto. ?Estou muito feliz em saber que meu irmão está se destacando na temporada?, completou. O empresário dos Schumacher, Willi Weber, vai mais longe quando perguntado sobre possíveis rusgas entre os irmãos. ?Não temo este tipo de problema e acho que os dois são suficientemente adultos e sabem muito bem o que devem fazer em suas vidas?, disse.