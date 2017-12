Irmãos Schumacher já venceram 6 GPs Das oito etapas já disputadas do Mundial, a família Schumacher venceu seis. Quer dizer: seja com Michael ou Ralf, os Schumacher têm estado quase sempre na frente na Fórmula 1. Hoje foi a vez de Ralf. O piloto da Williams venceu com todos os méritos o GP do Canadá, no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Seu maior adversário na prova? Michael, claro. "Imagino que nossos pais ficaram orgulhosos, diante da TV, vendo eu e Ralf lutando pela vitória. É a primeira vez na história que dois irmãos classificam-se em primeiro e segundo", afirmou Michael, emocionado. O mesmo recurso que várias vezes Michael utilizou contra a dupla da McLaren, por exemplo, ultrapassá-los nas operações de pit stop, foi usado neste domingo por Ralf e a Williams para vencer a Ferrari. "Dei tudo o que o carro tinha quando deixei os boxes, depois da minha parada (volta 46 de um total de 69), mas ao ser informado dos tempos de Ralf compreendi logo que havia perdido a corrida", explicou Michael. Ralf fez seu pit stop na 51ª volta e nesse período a mais em que esteve na pista, antes de reabastecer, estabeleceu seguidamente a melhor volta da competição. Na 50ª fez 1min17s205, mais de um segundo melhor que a pole position do ano passado. Com isso, conseguiu abrir uma diferença que o permitiu fazer sua parada nos boxes e sair na frente do irmão. "Meu carro estava impressionantemente veloz", disse Ralf. "Pilotava tranquilo atrás de meu irmão porque sabia que seria apenas uma questão de não errar para ultrapassá-lo no pit stop." Os dois permaneceram separados por menos de um segundo a maior parte do tempo até a parada de Schumacher nos boxes. Ralf ainda tentou assumir a liderança várias vezes, ao colocar sua Williams ao lado do carro da Ferrari, na maior reta da pista, o que fez boa parte dos 111 mil espectadores levantar de suas cadeiras. "Realisticamente não creio que conseguiria ganhar a posição, acho que iria provocar um acidente", falou Ralf. "Se é para perder, como hoje, em que não havia nada a fazer contra a maior velocidade da Williams, que seja então para o meu irmão", declarou Schumacher, demonstrando estar mais satisfeito com o resultado que em muitas de suas vitórias, como a de Mônaco, há 15 dias. Mika Hakkinen, da McLaren, quebrou a onda de azar que o abatia - três GPs sem marcar pontos - e terminou em terceiro. Na entrevista coletiva, declarou rindo: "Ainda bem qua não há três Schumachers na F-1." O seu companheiro de McLaren, e ainda vice-líder do campeonato, David Coulthard, abandonou por quebra do motor Mercedes quando era quarto, a 15 voltas da bandeirada final. Agora o Mundial caminha a passos firmes na direção de Michael Schumacher. Ele já soma 58 diante de 40 de Coulthard, 24 de Rubens Barrichello, Ferrari, que neste domingo não concluiu a prova também, e 22 de Ralf. A próxima etapa da temporada, para complicar para os adversários dos Schumacher, será dia 24, no circuito "de casa" da família, em Nurburgring, a poucos quilômetros de Kerpen, Alemanha, onde cresceram. O cada vez melhor Kimi Raikkonen, da Sauber, classificou-se em quarto, o surpreendente Jean Alesi, Prost, em quinto, e Pedro de la Rosa, Jaguar, sexto. O Brasil nunca teve tantos pilotos numa prova do Mundial: cinco. Rubinho se acidentou para não colidir no decepcionante Juan Pablo Montoya, que bateu na grade e seu carro retornava à pista. Ricardo Zonta poderia ter se classificado em quinto, no mínimo, na sua volta à F-1. Ele tocou na traseira da Sauber de Raikkonen, danificando sua Jordan, e terminou em sétimo. Luciano Burti, da Prost, foi oitavo, e Tarso Marques, Minardi, nono. Enrique Bernoldi, Arrows, desistiu por quebra do motor. A maioria das equipes treina já a partir desta terça-feira em Silverstone, Inglaterra.