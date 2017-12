Irmãos Schumacher largam na 1ª fila O campeão do mundo cumpriu a promessa. Michael Schumacher, da Ferrari, larga neste domingo na pole position do GP da Europa, no circuito de Nurburgring, nona etapa da temporada. Sexta-feira, quando os pilotos da McLaren foram bem mais velozes que ele, o alemão pediu calma a sua imensa torcida e afirmou que neste domingo sairia em primeiro. Foi o que ocorreu, mas Schumacher avisou: "Tenho certeza de que David Coulthard e Mika Hakkinen (quinto e sexto no grid), no domingo, irão lutar comigo pela vitória." Mais uma vez a Williams impressionou, com Ralf Schumacher em segundo e Juan Pablo Montoya em terceiro. Apesar de largar ao lado de Michael, na terceira dobradinha dos irmãos Schumacher este ano, Ralf também disse neste sábado que Coulthard e Hakkinen serão mais difíceis de serem vencidos que ele e Montoya. "Em primeiro lugar estou surpreso com nosso desempenho. Neste sábado de manhã mexemos no carro e fiquei impressionado com sua evolução." De qualquer forma, a pole position, que seria a primeira da carreira, não lhe parecia possível. "Sabia que não teria como bater Michael." Sua projeção para as 67 voltas da prova, neste domingo, não é a melhor: "Minha meta é marcar pontos. Acompanhei o trabalho dos pilotos da McLaren e de Rubens Barrichello (quarto no grid) e observei que os pneus Bridgestone são mais constantes que os nossos (Michelin)." Os pneus franceses, da Williams, permitem excelente volta lançada na classificação, ou no início da corrida, mas depois oferecem menos aderência que os japoneses até a nona, décima volta, explicou Ralf. A seguir sua eficiência pode até vir a ser mais alta que os da Bridgestone, dependendo da pista. Michael não tem a certeza de ter escolhido os pneus certos, os macios. Pela manhã ficou parado boa parte do tempo nos boxes em razão de um problema hidráulico na Ferrari. Há a suspeita de que tanto Coulthard quanto Hakkinen tenham optado pelos pneus Bridgestone duros, o que explicaria em parte a diferença de 757 milésimos do escocês para Michael. Foi a sétima pole do alemão da Ferrari este ano, em nove sessões de classificação até agora disputadas, e a 39ª da carreira. "Desta vez não será como no Canadá", disse Michael, referindo-se ao fato de ele perder rendimento nos pneus enquanto Ralf se mantinha veloz. Os pilotos da McLaren reclamaram que com os pneus novos o desempenho do carro não era o mesmo, sem se entenderem. "Passou a sair muito de frente", disse Coulthard. "Passou a sair muito de traseira", falou Hakkinen. Tradicionalmente a maioria dos pilotos opta por dois pit stops no GP da Europa, em Nurburgring, o que coloca em xeque a validade da estratégia da McLaren se, de fato, o time escolheu pneus duros em vez dos moles, como a maioria. Rubens Barrichello obteve o quarto tempo, como de hábito. "Tive problemas com o sistema de direção hidráulica e na última tentativa uma bandeira amarela não permitiu que eu melhorasse o meu tempo." Ficou a 662 milésimos de Michael. Luciano Burti, da Prost, larga neste domingo em 17.º, Enrique Bernoldi, Arrows, em 18.º, na frente do companheiro Jos Verstappen, e Tarso Marques, Minardi, em 22.º. A rede Globo transmite a corrida, ao vivo, a partir das 9 horas. Há algum tempo não há mais ingressos para a prova. Os alemães estão vibrando com a hegemonia dos irmãos Schumacher na Fórmula 1. Confira o grid de largada: 1)Michael Schumacher - Ferrari - 1:14.960 2)Ralf Schumacher - Williams-BMW -1:15.226 3)Juan Pablo Montoya - Williams-BMW - 1:15.490 4)Rubens Barrichello - Ferrari - 1:15.622 5)David Coulthard - McLaren-Mercedes - 1:15.717 6)Mika Hakkinen - McLaren-Mercedes - 1:15.776 7)Jarno Trulli - Jordan-Honda - 1:16.138 8)Heinz-Harald Frentzen - Jordan-Honda - 1:16.376 9)Kimi Raikkonen - Sauber-Petronas - 1:16.402 10)Nick Heidfeld - Sauber-Petronas - 1:16.438 11)Jacques Villeneuve - BAR-Honda - 1:16.439 12)Eddie Irvine - Jaguar 1:16.588 13)Olivier Panis - BAR-Honda - 1:16.872 14)Jean Alesi - Prost-Acer - 1:17.251 15)Giancarlo Fisichella - Benetto-Renault - 1:17.378 16)Pedro de la Rosa - Jaguar - 1:17.627 17)Luciano Burti - Prost-Acer - 1:18.113 18)Enrique Bernoldi - Arrows-Asiatech -1:18.151 19)Jos Verstappen - Arrows-Asiatech - 1:18.262 20)Jenson Button - Benetton-Renault - 1:18.626 21)Fernando Alonso - Minardi-European - 1:18.630 22)Tarso Marques - Minardi-European - 1:18.689