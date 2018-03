Irritado, Bruno Junqueira critica equipe O frustrante quarto lugar no GP da Alemanha de F-Cart e a segunda vitória consecutiva de seu companheiro na Newman-Haas, Sebastien Bourdais, deixaram Bruno Junqueira tão irritado que nem mesmo o fato de ter assumido, pela primeira vez no ano, a liderança do campeonato o fez esboçar um sorriso. ?Fiz a minha melhor corrida em oval e consegui um péssimo resultado. Vou falar o quê? Os carros eram para ter o mesmo acerto e o meu era três décimos mais lento que o do Bourdais?, reclamou o brasileiro, agora junto com o canadense Paul Tracy, apenas o 12º neste domingo , no topo da classificação. Ambos têm 66 pontos. A revolta de Junqueira com a Newman-Haas é grande. Ele faz sua primeira temporada pela equipe - como o francês - e acha que está sendo prejudicado. O piloto vai ter uma conversa séria com os dirigentes da equipe nos próximos dias. ?Eu faço o acerto e ele (Bourdais) copia, pois não tem experiência. Aí, na corrida, o motor dele é melhor que o meu. No treino oficial foi a mesma coisa.? Para Bruno, alcançar a liderança do campeonato foi a ?única coisa boa dessa porcaria de prova. Sou líder com um carro horrível, que tenho de carregar nas costas?. Roberto Moreno, da Herdez, também não estava muito satisfeito. ?Meu carro não estava tão bom quanto eu esperava. Mas a boa notícia é que ainda somei pontos para o campeonato.? Já Mário Haberfeld (Conquest), que nem ao menos marcou pontos na Alemanha, mostrava tranqüilidade com seu 14º posto. Em nenhum momento da corrida ele foi competitivo. Tanto que largou em quarto e em 10 voltas já estava abaixo do 12º lugar. ?Meu carro estava saindo de frente desde o começo. A cada parada a gente mexia na asa, mas não adiantava. E depois ainda quebrou uma parte da asa dianteira. Não dava para pegar tráfego, quase dei no muro por três vezes. Pelo menos cheguei ao final, e inteiro?, afirmou o piloto, que fez sua primeira corrida em oval. O português Tiago Monteiro, da Fittipaldi-Dingman, outro debutante em oval, saiu do carro entusiasmado. ?Foi uma grande experiência, fantástica, me diverti muito.? Uma coisa em particular foi comemorada por Monteiro. ?Por várias voltas, travei uma grande luta com o Paul Tracy. Ele não é fácil, mas foi ótimo.?