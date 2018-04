Irvine, com Jaguar, foi o mais rápido Os tempos registrados pelos pilotos, nesta quinta-feira no Circuito da Catalunha, em Barcelona, caíram bastante com a presença do sol na sessão da tarde. O irlandês Eddie Irvine, com a Jaguar do ano passado, foi o mais veloz, 1min19s252 (50 voltas). Dois brasileiros treinaram: Antonio Pizzonia, da Wiliams, 11º mais rápido, 1min21s485 (15), e Felipe Massa, Sauber, 14º, com 1min21s795 (70). O resultado do teste tem, mais uma vez, pouca representatividade com relação ao potencial de cada equipe este ano, já que os pilotos fizeram várias experiências com diferentes tipos de pneus e alguns tinham pouca gasolina no tanque, enquanto outros bem mais. Além disso, apenas a Jaguar, a BAR e a Toyota utilizaram seus modelos 2002. Com a nova Jaguar, Pedro de la Rosa fez o 16º tempo, 1min23s377 (36), Olivier Panis obteve com a nova BAR o 9º, 1min21s104 (72), e Mika Salo, da Toyota, equipe estreante, a 17ª e última marca do dia, 1min24s351 (36). Felipe Massa encerrou nesta quinta-feira a série de três dias de treinos. Apesar do 14º tempo, estava satisfeito. "Andei a maior parte do dia bem pesado, com bastante gasolina, simulando uma corrida", explicou. Quando ia sair dos boxes com pneus novos, a fim de registrar uma marca melhor, a pista fechou em razão de um acidente. "Eles tiveram de usar o helicóptero para ajudar uma pessoa que se acidentou dentro do autódromo, encerrando o treino um pouco antes", contou Massa. O mais importante, analisou, foi ter testado nas mais diferentes condições. "Andei no seco, no molhado, no meio termo, experimentei novos ajustes. Foi um grande aprendizado." Terça e quarta-feira, Massa e seu companheiro, Nick Heidfeld, vão treinar em Fiorano, circuito da Ferrari, já com o modelo novo e um dos carros usados nesta quinta-feira. Os outros tempos: 2º Raikkonen (McLaren), 1min19s361 (65); 3º Badoer (Ferrari), 1min19s791 (76); 4º Montoya (Williams), 1min19s896 (52); 5º Wurz (McLaren), 1min19s946 (41); 6º Heidfeld (Sauber), 1min20s074 (52); 7º Gene (Williams), 1min20s330 (46); 8º Fisichella (Jordan), 1min20s704 (56); 10º Button (Renault), 1min21s426 (30); 12º Trulli (Renault), 1min21s725 (34); 13º Sato (Jordan), 1min21s738 (55); 15º Davidson (BAR), 1min21s815 (47).