Irvine elogia Montoya e provoca Ralf Para o irlandês Eddie Irvine, da Jaguar, o conhecido mau humor do alemão Ralf Schumacher vai piorar ainda mais na próxima temporada. ?Ele será totalmente obscurecido pelo Juan Pablo Montoya?. Os dois pilotam para a equipe Williams. ?Ralf não está no nível de seu irmão (Michael Schumacher), apesar de ter vencido três corridas este ano. Ele não será páreo para Montoya.? Michael Schumacher continuará sendo o piloto a ser vencido, segundo o sempre polêmico Irvine. ?Mas o Montoya estará na sua cauda?, previu. Ferrari e Williams vão lutar pelo título, enquanto a McLaren, a exemplo deste ano, será apenas a ?terceira força? do Mundial que começa dia 3 de março na Austrália. Os testes, em janeiro, só começarão dia 8 porque as equipes concordaram com que seus funcionários passassem as festas de fim de ano em casa.