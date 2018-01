Irvine lidera os treinos livres O irlandês Eddie Irvine, da Jaguar, foi o melhor nos treinos livres hoje, no circuito de Hockenheim, na Alemanha. Irvine marcou 1?41?424, seguido do colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, que registrou o tempo de 1?41?487. O alemão Michael Schumacher, da Ferrari, fez o quinto melhor tempo (1?42?255), atrás do finlandês Mika Hakkinen (1?41?949), da McLaren, e de seu companheiro de equipe, Rubens Barrichello, que fez 1?41?953. Substituindo o piloto alemão Heinz-Harald Frentzen, demitido esta semana da Jordan, o brasileiro Ricardo Zonta conseguiu o 13º melhor tempo, de 1?43?461?. Seu companheiro de equipe, Jarno Trulli, da Itália, ficou com a 9ª colocação, com 1?42?941, à frente de Ralph Schumacher, da Williams, que marcou 1?42?987. Veja a seguir os resultados dos treinos livres de hoje: 1. Eddie Irvine (Irlanda), Jaguar, 1?41?424? 2. Juan Pablo Montoya (Colômbia), Williams, 1?41?487? 3. Mika Hakkinen (Finlândia), McLaren, 1?41?949? 4. Rubens Barrichello (Brasil), Ferrari, 1?41?953? 5. Michael Schumacher (Alemanha), Ferrari, 1?42?255? 6. Pedro de la Rosa (Espanha), Jaguar, 1?42?302? 7. David Coulthard (Escócia), McLaren, 1?42?304? 8. Jean Alesi (França), Prost, 1?42?828? 9. Jarno Trulli (Itália), Jordan, 1?42?941? 10. Ralf Schumacher (Alemanha), Williams, 1?42?987? 11. Giancarlo Fisichella (Itália), Benetton, 1?43?014? 12. Nick Heidfeld (Alemanha), Sauber, 1?43?211? 13. Ricardo Zonta (Brasil), Jordan, 1?43?461? 14. Olivier Panis (França), BAR, 1?43?487? 15. Jenson Button (Inglaterra), Benetton, 1?43?496? 16. Kimi Raikkonen (Finlândia), Sauber, 1?43?528? 17. Jacques Villeneuve (Canadá) BAR, 1?43?815? 18. Jos Verstappen (Holanda), Arrows, 1?44?143? 19. Luciano Burti (Brasil), Prost, 1?44?162? 20. Enrique Bernoldi (Brasil), Arrows, 1?44?549? 21. Fernando Alonso (Espanha), Minardi, 1?44?730? 22. Tarso Marques (Brasil), Minardi, 1?45?005?