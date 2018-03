Isabela, a namorada do "Homem-Aranha" A bela top model Isabela Fiorentino, capa da próxima edição da ?Vogue? espanhola, vai desembarcar nos Estados Unidos na próxima semana como primeira dama das 500 Milhas de Indianápolis. Namorada do piloto Hélio Castro Neves, o pole position de 2003 e vencedor das edições de 2001 e 2002, Isabela já imagina a sensação de assistir à largada, no dia 25: ?Vou ficar com o coração na boca e o terço na mão. As corridas da IRL assustam. Mas também empolgam.? Leia mais no Jornal da Tarde