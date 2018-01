Itália nao tem tradição de bons pilotos Apesar de toda a paixão e tradição dos italianos no automobilismo de modo geral, seu sucesso nas pistas está muito mais relacionado ao que seus carros conquistaram que propriamente seus pilotos, ao menos a partir de quando a Fórmula 1 foi criada, em 1950. Giuseppe Farina foi campeão do mundo em 1950 e Alberto Ascari, em 1952 e 1953. Depois disso, nenhum outro representante da Itália chegou ao título. A primeira colocação de Giancarlo Fisichella, da Jordan, no 32.º GP Brasil, definida hoje, representou a 40.º vitória italiana na Fórmula 1. O Brasil não é o país da Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, dentre tantas outras marcas famosas de veículos, como têm os italianos. Tampouco teve até agora 80 pilotos na Fórmula 1, mas apenas 25. Mas esses pilotos Made in Brazil já ganharam 8 vezes o Mundial e conquistaram nada menos de 84 vitórias. Antes de Fisichella ter sido declarado o vencedor do GP Brasil, a última vez que um italiano comemorou o primeiro lugar numa prova foi em 1992, no GP do Japão, com Riccardo Patrese, da Williams. Nesse ranking, Alberto Ascari, com 13 vitórias, é o primeiro, seguido por Patrese, com 6, Giuseppe Farina e Michele Alboreto, 5. Se Fisichella já não escondia seu desejo de pilotar para uma equipe capaz de lutar pelas vitórias regularmente, agora, já hoje, em plena celebração da conquista de Interlagos, lançou novo pedido público, expressando sua vontade de tentar lutar pelo título numa escuderia de ponta. Jarno Trulli, da Renault, é outro piloto italiano na Fórmula 1 de hoje. Quando surgiu, em 1997, depois de ter disputado apenas 18 corridas de carro, todas de Fórmula 3, em seguida a ter sido campeão mundial de kart, parecia que a Itália poderia contar com um campeão em potencial. As temporadas seguintes comprovaram sua velocidade, mas ainda lhe falta a regularidade que caracteriza os vencedores de Mundial. Este ano, na Renault, Trulli tem sido superado pelo pouco experiente mas competente espanhol Fernando Alonso, de 21 anos. Se os italianos pretendem ver outro piloto disputando o título, parece mesmo que o caminho é encontrar um lugar para Fisichella na Ferrari depois de terminado os contratos de Michael Schumacher e Rubens Barrichello, se não forem renovados.