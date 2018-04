Italiano Luca Filippi vence última prova da GP2 em 2009

O italiano Luca Filippi conquistou neste domingo a última prova da GP2 na temporada 2009. Na segunda corrida disputada no circuito de Algarve, na cidade de Portimão, em Portugal, o piloto da Super Nova contou com a punição de seis competidores, entre eles os líderes da prova, para assumir a ponta e fechar o ano com vitória. O mexicano Sergio Pérez e o espanhol Javier Villa completaram o pódio.

O brasileiro melhor colocado foi Diego Nunes, que chegou em sexto. Alberto Valério foi oitavo e Lucas Di Grassi chegou a brigar pelas primeiras posições, mas foi um dos punidos a terminou na 15.ª posição. Ele teve que cumprir um drive through nos boxes por ter ultrapassado com o safety car na pista. Luiz Razia, o outro representante do Brasil na categoria, ficou com o 17.º lugar.

Na GP2, o ano terminou com o título do alemão Nico Hulkenberg. O piloto da ART já havia obtido a conquista por antecipação na semana passada, em Monza, na Itália. Neste domingo, Hulkenberg também foi punido e terminou a segunda corrida em Portimão na 16.ª posição. Na temporada, o russo Vitaly Petrov, que abandonou em Portugal, ficou com o vice-campeonato e Di Grassi foi o terceiro.