Italiano não vencia 1ª etapa há 49 anos A última vez que um piloto italiano venceu a etapa de abertura do campeonato de F-1, como ocorreu neste domingo em Melbourne com Giancarlo Fisichella, faz tempo: 49 anos. Luigi Musso, em 1956, ganhou em parceria com Juan Manuel Fangio, pilotando uma Ferrari, o GP da Argentina, realizado em Buenos Aires. Giancarlo Fisichella e Jarno Trulli ocuparam a primeira fila do grid, neste domingo. Antes deles, os dois italianos que tiveram o mesmo privilégio foram Michele Alboreto, Ferrari, e Elio De Angelis, Lotus, em 1984, no GP Brasil, no Rio de Janeiro. Os dois morreram vítimas de acidentes nas pistas.