Italiano vence 12ª etapa da F-3000 O piloto italiano Giorgio Pantano (Astromega) venceu neste sábado a 12ª e última etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 3.000, disputada no circuito de Monza, Itália. Pantano superou o británico Justin Wilson (Nordic), campeão desde o GP da Bélgica, há 15 dias, e o brasileiro Ricardo Sperafico (Petrobras), que chegou em terceiro. Veja a classificação da prova. 1 - Giorgio Pantano (ITA) Astromega 2 - Justin Wilson (ING) Nordic Racing 3 - Ricardo Sperafico (BRA) Petrobras 4 - Bas Leinders (BEL) KTR 5 - Mario Haberfeld (BRA) Super Nova 6 - David Saelens (BEL) Minardi 7 - Ricardo Mauricio (BRA) Red Bull Junior 8 - Marc Goossens (BEL) Coloni 9 - Andrea Piccini (ITA) Minardi 10 - Sébastien Bourdais (FRA) DAMS 11 - Fabrizio Gollin (ITA) Coloni 12 - Antonio García (ESP) Durango 13 - Derek Hill (EUA) DAMS 14 - Victor Maslov (RUS) Arden Tema Russia 15 - Joel Camathias (SUI) KTR 16 - Jaroslav Janis (CHE) Nordic Racing 17 - Zoslt Baumgartner (HUN) Prost Junior 18 - Gabriele Lancieri (ITA) Durango Classificação do Mundial 1. J. Wilson (ING) 71 pontos (campeão) 2. M. Webber (AUS) 39 3. T. Enge (CHE) 39 4. S. Bourdais (FRA) 26 5. R. Sperafico (BRA) 24 6. A. Pizzonia (BRA) 22 7. B. Leinders (BEL) 17 8. R. Mauricio (BRA) 13 9. G. Pantano (ITA) 12 10. D. Manning (ALE) 9 . D. Saelens (BEL) 9 12. J. Melo (BRA) 8 . P. Friesacher (AUT) 8 14. M. Haberfeld (BRA) 5 15. S. Sarrazin (FRA) 4 16. J. Camathias (SUI) 2 . M. Goossens (BEL) 2 18. F. Gollin (ITA) 1 . A. Piccini (ITA) 1