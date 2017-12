Italiano vence a 2ª seguida na F-3000 O italiano Vitantonio Liuzzi conquistou neste sábado no circuito da Catalunha sua segunda vitória no Campeonato Internacional de Fórmula 3000, superando seu compatriota Enrico Toccacelo. Toccacelo, que fizera a pole-position, largou mal, permitindo que Liuzzi assumisse a liderança na primeira curva. Depois, o vencedor manteve a ponta até atravessar a linha de chegada com onze segundos de vantagem sobre o adversário. O brasileiro Rodrigo Ribeiro ficou em oitavo lugar. Veja a classificação final do GP da Espanha F-3000 .1.Vitantonio Liuzzi (ITA) Arden Int. 53:22.107 .2.Enrico Toccacelo (ITA) BCN Competição a 11.664 .3. Raffaele Giammaria (ITA) AEZ Engineering a 49.014 .4. Patrick Friesacher (AUT) Super Nova a 52.595 .5. Esteban Guerrieri (ITA) BCN Competição a 52.977 .6. José María López (ARG) CMS Performance a 56.049 .7. Mathias Lauda (AUT) CMS Performance a 1:05.295 .8. Rodrigo Ribeiro (BRA) Durango a 1:17.517 Classificação do campeonato .1. Vitantonio Liuzzi (ITA) 20 pontos .2. Enrico Toccacelo (ITA) 16 .3. Raffaele Giammaria (ITA) 11 .4. Robert Doombos (MON) 6 .5. Patrick Friesacher (AUT) 5