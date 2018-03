Italiano vence GP de San Marino de F-3000 O piloto italiano Vitantonio Liuzzi (Arden International) venceu a primeira etapa do Campeonato Mundial de de Fórmula 3-000, disputada neste sábado no circuíto de Ímola. O também italiano Enrico Toccacelo (BCN Compétition) ficou em segundo e Robert Doornbos (Arden Intrenational) chegou em terceiro. Os argentinos José María López (CMS Performance) e Esteban Guerrieri (BCN) tiveram problemas com os carros e não concluíram a prova. Veja a classificação final da F-3000 1. Vitantonio Liuzzi (ITA) Arden International - em 52:46.960 2. Enrico Toccacelo (ITA) BCN Compétition - a 8.8 3. Robert Doornbos (MON) Arden International - 31.0 4. Raffaele Gianmaria (ITA) AEZ I.E Engineering - 33.5 5. Tomas Enge (CHE) Ma-Con Engineering - 34.5 6. Jeffrey Van Hooyndonk (BEL) Coloni - 44.0 7. Yannick Schroeder (FRA) Durango - 45.8 8. Alan Van de Merwe (ING) Super Nova - 46.0