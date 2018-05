Italianos anunciam acerto para receber F-1 em Roma

A cidade de Roma deverá receber uma etapa da Fórmula 1 nos próximos anos, de acordo com um canal de televisão italiano. Maurizio Flammini, que está à frente da iniciativa, disse ter assinado acordo com o chefão da F-1, Bernie Ecclestone, para sediar a corrida nas ruas da capital da Itália.

"O acordo com Bernie Ecclestone para trazer o GP à Roma já foi concretizado e assinado", garantiu Flammini neste domingo. Ele, porém, não deu detalhes sobre a negociação e não informou quando a cidade entrará oficialmente na categoria. O calendário de 2010 já foi fechado.

Autoridades de Roma têm planos para receber a corrida há mais de um ano. A ideia é utilizar as ruas da cidade para realizar a prova, à semelhança das corridas disputadas em Mônaco e Valência, na Espanha.

Se o GP for oficializado, será uma segunda corrida do calendário a ser realizada na Itália. O circuito de Monza, perto da cidade de Milão, tem recebido uma das etapas da Fórmula 1 desde 1950, quando o campeonato começou a ser disputado (exceto em 1980). Entre 1981 e 2006, o circuito de Imola, próximo a Bolonha, sediou o GP de San Marino e foi palco do GP da Itália em 1980.

(Atualizada às 18h40 para acréscimo de informações)

