Italianos dizem que Alonso quer ir para a Ferrari

O piloto espanhol Fernando Alonso teria ficado muito irritado com as recentes discussões na McLaren e já estaria confeccionando planos para correr numa nova equipe. Segundo os jornais italianos desta quinta-feira, a escuderia pela qual o bicampeão gostaria de correr não é outra senão a Ferrari. Alonso, que chegou como estrela na McLaren no começo desta temporada, acabou ofuscado pelo novato Lewis Hamilton, que surpreendeu ao garantir presença nos pódios em todas as seis provas disputadas - inclusive com uma vitória no último domingo, no GP do Canadá. Insatisfeito por estar atrás do companheiro, Alonso acusou a equipe de estar favorecendo Hamilton justamente por ele ser inglês. A McLaren, contudo, emitiu nota oficial desmentindo as declarações do piloto e afirmando que ambos têm o mesmo tratamento. Para o jornal La Gazzetta dello Sport, é muito "provável que Alonso vista vermelho a partir de 2009, já que seu contrato com a McLaren vai até o final do próximo ano." Curiosamente, Felipe Massa fica sem contrato no mesmo período, já que o brasileiro renovou em 2006 por duas temporadas.