Italianos e alemães construirão 'Torre Schumacher' em Dubai

Italianos e alemães trabalham juntos para construir em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um pólo comercial que será batizado em homenagem a Michael Schumacher, verdadeiro símbolo da relação entre os dois países. O empreendimento se chamará "Michael Schumacher Business Avenue", e será erguido na Business Bay, área destinada a tornar-se uma zona franca urbana de negócios no Oriente Médio. A construção, iniciada este ano, deve terminar no início de 2010. Trata-se de uma torre de 29 andares, cada um com 500 metros quadrados, que abrigará escritórios comerciais. O centro dedicado ao ex-piloto da Ferrari nasceu a partir de uma parceria entre a Multiplata Real Estate, primeira empresa imobiliária dirigida por italianos em Dubai, e a construtora alemã Aci. "Este projeto segue o grande consenso lançado pela Niki Lauda Tower, dedicada a um outro célebre piloto, cujas unidades imobiliárias foram todas vendidas em apenas uma semana", explicaram representantes da Multiplata. A ligação entre a Itália e os Emirados Árabes Unidos será reforçada posteriormente pelo acordo assinado entre a Multiplata e o grupo imobiliário Grimaldi (empresas italiana do ramo imobiliário), a partir do qual as agências Grimaldi que queiram comercializar imóveis em Dubai poderão valer-se da experiência já amadurecida da Multiplata na região do Golfo Pérsico. Além disso, a partir do primeiro semestre de 2008, serão colocados a venda em Dubai imóveis localizados na Itália.