Jackie Stewart está de volta à F-1 Jackie Stewart está de volta à Fórmula 1. Ano passado interrompeu uma relação de 40 anos como espécie de embaixador da Ford. "Ia a Detroit e não conhecia mais ninguém na empresa", disse. Neste domingo o campeão do mundo de 1969, 1971 e 1973 estreou na mesma função no Royal Bank of Scotland, principal patrocinador da Williams. Comentário a respeito do contrato do ex-piloto, conhecido como grande pão-duro: US$ 2 milhões de dólares por ano.