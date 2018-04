Jackie Stewart nega candidatura à presidência da FIA

"Alguém importante pediu que eu me candidatasse. Mas eu disse ''com certeza, não'', como já havia dito antes. Acho que o presidente da FIA não pode ser alguém que esteve envolvido recentemente com a Fórmula 1", disse o ex-piloto ao jornal inglês The Guardian. Entre 1997 e 1999, Stewart foi dono de uma equipe na categoria.

Sem o escocês, a disputa deve mesmo ser um choque entre o francês Jean Todt, ex-diretor da Ferrari, e o finlandês Ari Vatanen, ex-integrante do parlamento europeu, e campeão do Mundial de Rali nos anos 80.

Stewart, como crítico voraz de Max Mosley, deve declarar apoio a Vatanen, já que o nórdico aparece como candidato de oposição ao dirigente inglês.