Jacques Villeneuve quer virar cantor de rock O piloto canadense Jacques Villeneuve, campeão mundial de F-1 em 1997 e que hoje corre pela obscura equipe BAR, disse em entrevista à revista masculina "AMICO" que assim que se aposentar pensa em se decidar à música, em especial ao rock. ?Quando eu parar com as corridas já não terei tanta necessidade de ganhar dinheiro. Com isso, vou por fim a uma parte importante da minha vida?, disse o piloto, de 32 anos. O canadense afirmou que a partir de então, pretende fazer apenas as coisas que tenha vontade. Assim, planeja realizar um antigo desejo de gravar um disco. "Caso eu consiga mesmo gravar, tentarei perder o mínimo possível de dinheiro?. brincou.