Jaguar anuncia retirada da Fórmula 1 A Jaguar está deixando a Fórmula 1. A partir da próxima temporada a escuderia inglesa não mais vai figurar entre as equipes que disputam o mundial da categoria, informou nesta sexta-feira, em comunicado oficial, o presidente e diretor executivo da marca, Joe Greenwell. Após análise minuciosa de sua participação na F-1, a Ford - empresa que controla suas atividades desde 1989 - decidiu também pôr fim à produção de sua filial em Coventry, região central da Inglaterra. Cerca de 1.150 postos de trabalho serão fechados. De acordo com a nota, a equipe vai se retirar da categoria ao fim da temporada e será colocada à venda ?com o objetivo de concentrar os recursos em sua atividade central?. ?Uma vez chegada à essa decisão, nossa atenção está voltada para assegurar o melhor futuro dos negócios na Fórmula 1 e de todos os nossos empregados?, finalizou Greenwell. A Jaguar foi criada em 2000 após a compra da Stewart. O australiano Mark Webber e o austríaco Christian Klien são os atuais pilotos da equipe.