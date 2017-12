Jaguar desmente acerto com Pizzonia O assessor de imprensa da escuderia Jaguar, Nav Sidhu, classificou como "especulação" a notícia divulgada pela última edição da revista inglesa Autosport de que a dupla de pilotos da equipe em 2003 será o brasileiro Antonio Pizzonia e o australiano Mark Webber. Na Fórmula 1 já se tem como certa a contratação de Webber. No caso de Pizzonia, a maior dificuldade, o tempo de contrato, já foi contornado. Frank Williams concordou em liberar Pizzonia para um terceiro ano com a Jaguar, mas há cláusula de performance no compromisso. A equipe tem de estar dentre os primeiros colocados, não se sabe exatamente a classificação mínima, para poder permanecer com o brasileiro. O único ponto que ainda impede a Jaguar de anunciar Pizzonia junto de Webber é a rescisão do contrato do espanhol Pedro de la Rosa, titular da equipe no campeonato deste ano.