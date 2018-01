Jaguar festeja 6º lugar de Irvine A Jaguar teve mesmo motivo para comemorar, como fez, o excelente sexto lugar de Eddie Irvine. "Nosso carro melhorou muito com a nova suspensão dianteira", disse o irlandês. A marca da Ford não marcava pontos desde a abertura do campeonato, na Austrália, quando um acidente múltiplo, na largada, retirou da prova oito pilotos, favorecendo Irvine. O ponto deste domingo, contudo, foi convincente. O ritmo do irlandês não ficou muito aquém do de Ralf Schumacher, com Williams.