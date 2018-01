Jaguar lança seu carro para 2004 A Jaguar apresentou neste domingo o seu novo carro para a temporada 2004 da Fórmula 1. O modelo R5, todo verde, foi mostrado num evento em Barcelona, com a presença dos dois pilotos da equipe, o australiano Mark Webber e o austríaco Cristian Klien, estreante na F1. Para evitar os erros de 2003, a Jaguar começou o trabalho com antecedência e, assim, estará com o carro pronto e testado antes da abertura da temporada - dia 7 de março, no GP da Austrália. ?Começamos a trabalhar nesse carro muito antes do que fizemos no passado. Ele é um desenvolvimento de um modelo que já consideramos bom?, afirmou o chefe da equipe, David Pitchforth.